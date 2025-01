Como chegam os 12 clubes que disputam o Gauchão 2025

O Gauchão 2025 começa na quarta-feira (22) e tem previsão para acabar em 15 de março. Serão 12 times na disputa pelo título. Zero Hora reuniu as principais informações de cada clube. Confira:

Grêmio

Quinteros assumiu a equipe para esta temporada. Lucas Uebel/Grêmio

Desta vez sem Renato Portaluppi no comando, o Grêmio aposta no argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros para tentar levar o Tricolor ao octa gaúcho.

Com as chegadas confirmadas do volante Cuellar e do lateral João Lucas e saídas em relação ao ano anterior, como as de Reinaldo e Soteldo, o Grêmio chega como um dos favoritos à taça.

Time-base: Marchesín (Gabriel Grando); João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Cuellar, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Estrangeiros: 10 - Marchesín (ARG), goleiro; Kannemann (ARG), zagueiro; Villasanti (PAR), volante; Cuellar (COL), volante; Cristaldo (ARG), meia; Monsalve (COL), meia; Aravena (CHI), atacante; Pavon (ARG), atacante; Arezo (URU), atacante; Braithwhite (DIN), atacante.

Últimos cinco anos

2024: campeão

2023: campeão

2022: campeão

2021: campeão

2020: campeão

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

Grêmio 2x1 São José

Grêmio 9x0 Sindicato dos Atletas

Ficha técnica

Cidade: Porto Alegre

Fundação: 15/9/1903 (121 anos)

Estádio: Arena do Grêmio (capacidade: 55,6 mil torcedores)

Técnico: Gustavo Quinteros, argentino, 59 anos

Participações no Gauchão: 82

Melhor colocação: 43 vezes campeão (última em 2024)

Inter

Inter de Roger tentará manter bom desempenho exibido em 2024 para erguer a taça. Ricardo Duarte/Inter

O Inter quer muito voltar a ganhar um título, e sabe que o Gauchão é o caminho mais próximo. Os comandados de Roger Machado entram na competição focados na taça, mas sabem que alguns jogos podem servir de preparação para ascensão de jovens.

Até o momento, o Colorado anunciou como reforços o atacante Vitinho e o volante Ronaldo. De saída, apenas a venda de Gabriel Carvalho — que deixará o clube apenas quando completar 18 anos, em agosto.

Time-base: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Alan Patrick e Wesley; Borré e Valencia

Estrangeiros: sete - Rochet (URU), goleiro; Braian Aguirre (ARG), lateral; Bernabei (ARG), lateral; Mercado (ARG), zagueiro; Rogel (URU), zagueiro; Borré (COL), atacante; e Valencia (EQU), atacante.

Últimos cinco anos

2024: semifinal

2023: semifinal

2022: semifinal

2021: vice-campeão

2020: 3º lugar

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

Inter 0x2 México

Inter 3x0 São José

Ficha técnica

Cidade: Porto Alegre

Fundação: 4/4/1909 (115 anos)

Estádio: Beira-Rio (capacidade: 50,8 mil torcedores)

Técnico: Roger Machado, gaúcho, 49 anos

Participações no Gauchão: 80

Melhor colocação: 45 vezes campeão (última em 2016)

Juventude

Fábio Matías (E) chegou no final de 2024 e segue no comanda da equipe em 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude entra em 2024 novamente como um time de Série A do Brasileirão. Vice no Gauchão passado, a equipe da Serra espera surpreender a dupla Gre-Nal mais uma vez e chegar à decisão.

Para atingir o objetivo, o treinador Fábio Matias contará com 12 reforços: os goleiros Marcão e Gustavo, os zagueiros Adriano Martins e Cipriano, os laterais Reginaldo, Filipinho e Marcos Paulo, os atacantes Ênio, Vitor Pernambuco, Petterson, Emerson Batalla e Giovanny.

Time-base: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Cipriano e Felipinho; Daniel Giraldo, Jadson e Mandaca; Erick Farias, Ênio (Batalla) e Taliari (Gilberto).

Estrangeiros: dois - Emerson Batalla (COL), atacante; Daniel Girardo (COL), volante.

Últimos cinco anos

2024: vice-campeão

2023: 5º lugar

2022: 10º lugar

2021: 3º lugar

2020: 8º lugar

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

Juventude 2x0 Sindicato dos atletas

Boca Juniors 2x0 Juventude

Ficha técnica

Cidade: Caxias do Sul

Fundação: 29/6/1913 (111 anos)

Estádio: Alfredo Jaconi (capacidade: 18,4 mil torcedores)

Técnico: Fábio Matías, paulista, 45 anos

Participações no Gauchão: 63

Melhor colocação: campeão (1998)

Avenida

William Campos estará na casamata do time de Santa Cruz do Sul. Pâmela Gomes / Avenida/Divulgação

Único representante do Vale do Rio Pardo no Gauchão, o Avenida brigou para não cair nas duas últimas edições.

Em 2025, a direção apostou no técnico William Campos e anunciou 27 jogadores, sendo sete remanescentes da temporada passada: o goleiro Gabriel Toebel; o lateral Kevlin; o zagueiro Dadalt; os meias Alexandre e Laion; e o atacante Branquinho.

As principais novidades para o Gauchão são o goleiro Rodrigo Mamá e o atacante Michel, destaques do Guarany de Bagé em 2024.

Time-base: Rodrigo Mamá; Mika, Micael, Dadalt e Jiménez; Amaral, Zé Vítor, Laion e Alexandre; Bustamante e Michel.

Estrangeiros: dois - Jiménez (PAR), lateral; Gorgoroso (URU), meia.

Últimos cinco anos

2024: 10º lugar

2023: 9º lugar

2022: vice-campeão na Série A-2

2021: 4º lugar na Série A-2

2020: estava na Série A-2, cancelada pela pandemia

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

Brasil-Pel 0x0 Avenida

Avenida 2x1 Brasil-Pel

Caxias 1x0 Avenida

São José 2x2 Avenida

Avenida 1x2 Juventude (sub-20)

Ficha técnica

Cidade: Santa Cruz do Sul

Fundação: 6/1/1944 (81 anos)

Estádio: Eucaliptos (capacidade: 3,5 mil torcedores)

Técnico: William Campos, gaúcho, 36 anos

Participações no Gauchão: 15

Melhor colocação: 4º-lugar (2018)

Brasil de Pelotas

William de Mattia, técnico do Brasil-Pel, foi campeão paraibano em 2023 pelo Treze, de Campina Grande. Gabriel Xavier / Brasil

Nas últimas temporadas, o Xavante tem oscilado entre boas e más campanhas. Consegue chegar ao mata-mata num ano e briga para não cair no outro.

Em 2025, a aposta é num jovem técnico que já foi campeão mato-grossense e paraibano de 2020 para cá. William de Mattia, o Dema, foi um meia que parou de jogar em 2017, no São Paulo, de Rio Grande.

A mudança é radical em relação a 2024: somente três jogadores são remanescentes.

Time-base: Wellington; Murilo, Gabriel Macedo, Bruno Miguel e Higor; Jonathan Cabeça, Juliano Fabro e Kauê; Vini Charopem, Mayco Félix e DG.

Estrangeiros: um - Agustin Milar (URU), meia.

Últimos cinco anos

2024: quartas de final

2023: 7º lugar

2022: semifinal

2021: 9º lugar

2020: 9º lugar

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

Brasil-Pel 4x0 Brasil-Pel (sub-20)

Brasil-Pel 2x1 Sindicato dos Atletas - Polo Sul

Brasil-Pel 3x1 Los Brocadores

Brasil-Pel 0x0 Avenida

Avenida 2x1 Brasil-Pel

Monsoon 0x2 Brasil-Pel

Ficha técnica

Cidade: Pelotas

Fundação: 7/9/1911 (113 anos)

Estádio: Bento Freitas (capacidade: 18 mil torcedores)

Técnico: William de Mattia, catarinense, 41 anos

Participações no Gauchão: 61

Melhor colocação: campeão (1919)

Caxias

Luizinho Vieira está novamente no comando do time da Serra. Vitor Soccol/S.E.R. Caxias

Nos últimos cinco campeonatos, o Caxias foi duas vezes vice e outras duas semifinalista. A direção trouxe o técnico Luizinho Vieira na esperança de repetir bons momentos outra vez.

Foram mais de 20 reforços anunciados. O meio-campo promete. Chegaram os volantes Lorran, ex-Ypiranga, vice-campeão gaúcho em 2022 (no time treinado por Luizinho), e Guilherme Mantuan, formado no Corinthians. Eles se unirão ao experiente Tomás Bastos, principal nome de criação.

Time-base: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran (Vini Guedes), Pedro Cuiabá (Mantuan) e Tomás Bastos; Richard, Calyson e Welder.

Estrangeiros: nenhum

Últimos cinco anos

2024: semifinal

2023: vice-campeão

2022: 5º-lugar

2021: semifinal

2020: vice-campeão

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

Caxias 1x0 Avenida

Caxias 4x2 Caravaggio

Caxias 4x1 Caravaggio

Ficha técnica

Cidade: Caxias do Sul

Fundação: 10/4/1935, como Grêmio Esportivo Flamengo (89 anos)

Estádio: Centenário (capacidade: 19 mil torcedores)

Técnico: Luizinho Vieira, catarinense, 52 anos

Participações no Gauchão: 59

Melhor colocação: campeão (2000)

Guarany de Bagé

Temporada do Guarany do técnico Márcio Nunes terá também Copa do Brasil e Série D do Brasileirão. Márcio Nunes / Guarany

O ano de 2025 será histórico para o Guarany. Pela primeira vez o time da Região da Campanha vai disputar duas competições nacionais: a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.

No Estadual, competição que abre a temporada, o time treinado por Márcio Nunes conta com um elenco de 30 atletas. O atacante Wilson Jr. é o principal nome da equipe.

Time-base: Douglas; Talles, Saulo, Zé Pedro e João Victor; David Cunha, Murilo e Marllon; Jackson, Wilson Jr. e Yan Philippe.

Estrangeiros: nenhum

Últimos cinco anos

2024: quartas de final

2023: vice-campeão da Série A-2

2022: 12º lugar (rebaixado)

2021: vice-campeão da Série A-2

2020: estava na Série A-2, cancelada pela pandemia

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

Guarany 3x0 Siapergs Polo Sul

Guarany 1x1 Seleção de Rivera-URU

Guarany 0x1 Pelotas

Guarany 0x0 Pelotas

Guarany 5x0 Cerro Largo-URU

Ficha técnica

Cidade: Bagé

Fundação: 19/4/1907 (117 anos)

Estádio: Estrela d'Alva (capacidade: 4 mil torcedores)

Técnico: Márcio Nunes, gaúcho, 44 anos

Participações no Gauchão: 35

Melhor colocação: bicampeão (1920 e 1938)

Monsoon

Clube saiu da terceira divisão à elite gaúcha em três temporadas. @monsoon_fc_ / Reprodução / Instagram

Estreante no Gauchão 2025, o Monsoon surgiu em outubro de 2021 a partir de uma parceria entre um empresário gaúcho e um fundo de investimentos com sede em Dubai, nos Emirados Árabes. O crescimento foi rápido, permitindo que o time saísse da terceira divisão à elite em três temporadas. O zagueiro Sidnei, ex-Inter, e o atacante Leandro, ex-Grêmio, são as principais contratações para a temporada. Sem estádio, o clube vai mandar seus jogos no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Time-base: Max; Itaqui, Sidnei, Marcos Arthur e Cássio; Jeferson Lopes, Jhonata Lima e Diogo Sodré; Leandro, Batista e Tony Jr.

Estrangeiros: 2 - Morales (URU), atacante; Montefiori (ARG), atacante.

Últimos cinco anos

2024: campeão da Série A-2

2023: semifinalista da Série A-2

2022: campeão da Série B do Gauchão (3ª divisão)

2021: ano de fundação

2020: não existia

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

São Luiz 0x1 Monsoon

Monsoon 0x2 Brasil-Pel

Ficha técnica

Cidade: Porto Alegre

Fundação: 9/10/2021 (3 anos)

Estádio: não possui (mandará seus jogos no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo)

Técnico: China Balbino

Participações no Gauchão: 1 (estreia em 2025)

Melhor colocação: nunca disputou

Pelotas

Após um período de três anos, Pelotas retorna à elite gaúcha. Lucas Rhamon / Pelotas

Depois de três anos ausente da elite, o Pelotas está de volta para tentar algo mais do que apenas brigar para não cair. O time não tem sido protagonista no Gauchão quando joga a primeira divisão.

Ariel Lanzini, que era auxiliar técnico em 2024, na Série A-2, assumiu de forma interina, conseguiu levar o time ao acesso e segue como treinador. São 15 reforços, além dos atletas que ficaram da campanha do acesso.

Time-base: Jorge; Guilherme Gusso, Victor Massaia, Heverton e Bruno Ré; Mateus Silva, Bryan Gabriel e Cesinha; Luizinho, Ruster e Bruno Inácio.

Estrangeiros: nenhum.

Últimos cinco anos

2024: vice-campeão da Série A-2

2023: quartas de final da Série A-2

2022: quartas de final da Série A-2

2021: 12º lugar (rebaixado)

2020: 12º lugar

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

Pelotas 3x1 Sindicato dos Atletas Polo Sul

Pelotas 1x0 São Luiz

Pelotas 1x0 Guarany

Pelotas 0x0 Guarany

Pelotas 0x0 Cerro Largo-URU

Ficha técnica

Cidade: Pelotas

Fundação: 11/10/1908 (116 anos)

Estádio: Boca do Lobo (capacidade: 23 mil torcedores)

Técnico: Ariel Lanzini, gaúcho, 36 anos

Participações no Gauchão: 57

Melhor colocação: campeão (1930)

São José

Rogério Zimmermann tentará passar sua experiência ao elenco para disputa do Estadual. Porthus Junior / Agencia RBS

O São José tem sido muito regular no Campeonato Gaúcho. Os resultados dos últimos cinco anos comprovam isso: sexto lugar sempre, sem correr risco de rebaixamento e sem brigar no topo.

Para 2025, o time tem o técnico mais experiente do campeonato e que conhece o Gauchão como poucos. Rogério Zimmermann vai para seu 14º estadual. Campeão da Copa FGF 2024, o Zeca manteve mais de 90% do elenco. Destaque para os reforços do goleiro Pablo, do lateral-esquerdo Raphael Soares e o volante Jhonata Varela.

Time-base: Fábio; Danielzinho, Fredson, Rafael Dumas e Laílson; Gabriel Terra, Marco, Evaristo (Ghiven) e Gabriel Lima; Douglas e Renê.

Estrangeiros: um - Peralta (PAR), goleiro.

Últimos cinco anos

2024: quartas de final

2023: 6º lugar

2022: 6º lugar

2021: 6º lugar

2020: 6º lugar

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

São José 2x2 Avenida

São José 1x2 Grêmio

São José 0x3 Inter

Ficha técnica

Cidade: Porto Alegre

Fundação: 24/5/1913 (111 anos)

Estádio: Passo d'Areia (capacidade: 16 mil torcedores)

Técnico: Rogério Zimmermann, gaúcho, 59 anos

Participações no Gauchão: 40

Melhor colocação: 3º lugar (2018)

São Luiz

Time de Ijuí realizou uma série de amistosos na pré-temporada. Assessoria de Imprensa São Luiz / Divulgação

Um dos primeiros times a começar a treinar, no final de novembro, o São Luiz ainda busca o melhor time para se dar bem no Gauchão. O técnico Alessandro Telles, que levou o time às quartas de final na temporada passada, voltou ao 19 de Outubro. A reformulação no elenco foi grande: apenas quatro jogadores que estavam no clube no ano passado ficaram.

Time-base: Paulo Gianezini; Muriel, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Henrique Ávila; Tetê, Jean Henrique, Garré e Felipe Tontini; Júlio César e Matheuzinho.

Estrangeiros: nenhum.

Últimos cinco anos

2024: quartas de final

2023: 10º lugar

2022: 9º lugar

2021: 8º lugar

2020: 11º lugar

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

São Luiz 0x1 Pelotas

São Luiz 0x1 Monsoon

São Luiz 1x2 Ypiranga

São Luiz 7x1 Sindicato dos Atletas

São Luiz 0x1 Ypiranga

Ficha técnica

Cidade: Ijuí

Fundação: 20/2/1938 (86 anos)

Estádio: 19 de Outubro (capacidade: 4,9 mil torcedores)

Técnico: Alessandro Telles, carioca, 55 anos

Participações no Gauchão: 34

Melhor colocação: 3º lugar (2013)

Ypiranga

Equipe canarinha, comandada por Mathes Costa, se prepara para mais uma temporada. Pablo Nunes/YFC

O Canarinho precisa apagar a péssima imagem do Gauchão 2024, quando só escapou do rebaixamento na última rodada. Foi um ponto fora da curva, já que nos quatro anos anteriores sempre chegou entre os cinco primeiros, atingindo o vice-campeonato em 2022.

O técnico Matheus Costa, contratado em outubro, foi mantido no cargo depois de ser vice-campeão na Copa FGF. Para a disputa do Estadual, foram confirmados 16 reforços. A estrela do clube, Jean Pyerre, ex-Grêmio, ainda tem futuro incerto no clube por questões contratuais.

Time-base: Edson; Vitor Marinho, Heitor, William Gomes e Heitor Roca; Charles, João Paulo e Lucas Ramos; Danielzinho, Felipe Marques e Cristiano.

Estrangeiros: um - Franklin (NIG), zagueiro.

Últimos cinco anos

2024: 9ºlugar

2023: semifinal

2022: vice-campeão

2021: 5ºlugar

2020: 5ºlugar

Amistosos ou jogos-treino de pré-temporada

Ypiranga 5x0 Ypiranga (sub-20)

Ypiranga 2x1 São Luiz

Ypiranga 1x0 São Luiz

Ypiranga 1x0 Concórdia

Ficha técnica

Cidade: Erechim

Fundação: 18/8/1924 (100 anos)

Estádio: Colosso da Lagoa (capacidade: 22 mil torcedores)

Técnico: Matheus Costa, paranaense, 38 anos

Participações no Gauchão: 33

Melhor colocação: vice-campeão (2022)

