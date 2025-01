Com Yago Mateus, seleção brasileira de basquete é convocada para Eliminatórias da Americup

O restante do grupo, inclusive Bruno Caboclo, já esteve na janela de novembro em Belém. Já classificado, o Brasil quer fechar o torneio com 100% de aproveitamento e vai até o Uruguai e Panamá enfrentar os rivais fora de casa.

"Não quero trazer ninguém do Japão, uma viagem muito longa. Benite também está em um momento decisivo na Espanha. Vamos ter um pouco da continuidade da última janela, com muitos jovens, e também vamos ter o Yago, já que a Euroliga tem uma parada. Ele merece estar de novo com a Seleção Brasileira", afirmou Petrovic que comemorou o retorno de Didi ao elenco.

O primeiro duelo será no dia 21, em Paysandú, no Uruguai, às 20h10, contra a seleção da casa. No dia 24, às 22h40, na Cidade do Panamá, o Brasil fecha às Eliminatórias contra os panamenhos.