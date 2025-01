Com ajuda da Conmebol, Supercopa Rei terá premiação recorde neste ano

A edição deste ano da Supercopa Rei, a ser disputada no próximo domingo, terá premiação recorde, com ajuda de recursos da Conmebol. Flamengo e Botafogo vão disputar, além do título, o valor de R$ 12 milhões na partida marcada para o estádio Mangueirão, em Belém. Trata-se da maior cifra de premiação do torneio, que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil da temporada anterior.