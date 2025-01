Canobbio é apresentado no Fluminense e se empolga com 'time de guerreiros': 'Armadura caiu bem'

Um dos principais reforços do Fluminense nesta temporada, o atacante Agustín Canobbio foi apresentado, nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro. Ainda sofrendo com o calor carioca, mas habituado ao novo clube, pelo qual estreou no empate por 1 a 1 com o Maricá, no sábado, o uruguaio disse que se já está identificado com o "time de guerreiros", um dos apelidos da equipe tricolor.

"Corro o tempo todo, gosto de jogar sempre com humildade e sacrifício. Ficou gravada a frase com 'guerreiro' (do Fluminense), então acho que caiu bem a armadura em mim. Agora quero fazer mais do que 100% nos treinamentos e em campo", comentou o atleta de 26 anos. "Fui muito bem recebido. Falo sempre como o Facundo (Bernal) e o Germán (Cano), que me recomendam muita coisa e me ajudam na adaptação. Tem também o calor, mas vou me acostumar", brincou o atacante, que assinou um contrato de quatro anos nas Laranjeiras.

O Fluminense desembolsou 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) e ainda cedeu o jovem Isaac para tirar Canobbio do Athletico-PR, o que faz dele a contratação mais cara da história do clube. O jogador admite a responsabilidade pela expectativa criada em torno do seu futebol e das cifras, mas negou se sentir pressionado.

"É uma honra e traz muita responsabilidade, mas não me coloco pressão. Quero corresponder a isso, mas sabendo que o principal é o time. Não vou procurar mais o gol por ser a contratação mais cara. Tenho que falar e me envolver dentro de campo, tenho em mente que meu futuro é conquistar títulos com o Fluminense", explicou o uruguaio, que também defendeu o Fénix e o Peñarol antes de chegar a Curitiba em 2022.

Canobbio também desconversou sobre uma possível sondagem do Palmeiras em seu futebol. "Se foi verdade ou não, não tenho isso na cabeça. Desde que cheguei ao Fluminense, foquei nos objetivos e nas metas. Não liguei mais para o que estava acontecendo (no mercado). Sei que não foi a maneira como gostaria de ter saído de um time como o Athletico, mas foi o que aconteceu. Tem de virar a página e evoluir na carreira", comentou.