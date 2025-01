Anders Hofman está no Brasil para tentar ser profissional de futebol.

— Deixei tudo para trás para jogar futebol profissional no Brasil e representar a Dinamarca na Copa do Mundo de 2026.

Anders Hofman, atleta e influenciador dinamarquês, tem o sonho de chegar ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Para isso, fez um vídeo pedindo ajuda dos brasileiros para conseguir um clube profissional no país (e está repercutindo muito nas redes sociais).

— Deixei tudo para trás para realizar outro sonho. Jogar futebol profissional no Brasil e participar na Copa do Mundo pela Dinamarca. Eu sei que eu não sou o seu jogador típico, mas eu trago uma mentalidade e disciplina diferente, e uma paixão para superar os limites. Eu estou fazendo o meu máximo todos os dias, mergulhando no jogo bonito, aprendendo a língua e também conhecendo a cultura aqui — relatou.