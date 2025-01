Bruno Coutinho fala sobre sua saída e comenta situação financeira do Monsoon: "Não entregaram nem próximo do prometido"

Em contato com Zero Hora , o treinador de 38 anos, que comandou o time em 2024 e deixou a equipe na quarta-feira (15), comentou que o clube passa por problemas financeiros e que o investimento esperado não foi entregue .

O motivo do seu pedido de demissão dias antes do início do Gauchão 2025, no entanto, ocorreu por divergências internas e diferenças de concepções.