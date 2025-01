Brest x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

A Champions League chega nesta semana com os duelos da oitava e última rodada da fase de liga . Todos os jogos serão na quarta-feira (29), às 17h, e o Brest recebe o Real Madrid, no Stade Francis-Le Blé.

As duas equipes ainda podem terminar entre os oito primeiros, mas, para isso, precisam vencer e torcer por resultados paralelos. Os franceses estão em 13º, com 13 pontos, um a mais do que o 16º colocado Real Madrid.