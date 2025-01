Brasileirão 2025: veja como fica a divisão dos jogos com Globo, Record, CazéTV e Prime Video

Foi oficializado nesta sexta-feira o acordo entre o Grupo Globo e a Liga Forte União (LFU) para exibir os jogos do Brasileirão de 2025 dos times que compõem o bloco, definindo quem transmitirá a competição neste ano. Pela primeira vez desde 1992, a Globo terá de dividir os direitos do principal campeonato de futebol do País. A emissora já havia feito isso com Band e Record em 2006, mas sempre como licenciadora dos direitos.