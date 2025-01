Brasil negocia contrato de longo prazo com a NFL e pode sediar dois jogos por temporada

Eagles e Packers se enfrentaram na Arena do Corinthians, em 2024. Nelson ALMEIDA / AFP

Em um único jogo em solo brasileiro, a NFL parece ter se encantado com o fã de futebol americano do Brasil. Na quarta-feira (22), o portal The Athletic noticiou que o país está negociando com a liga um contrato de longa duração e existe a chance de ter mais de uma partida por aqui.

De acordo com o repórter Brooks Kubena, o Brasil está na lista de países que estão no radar da NFL para sediar pelo menos um jogo nos próximos anos. A ideia do contrato é ser de seis temporadas. O comissário da liga, Roger Goodell, já declarou que espera a realização de partidas em oito países fora dos Estados Unidos.

Em setembro de 2024, pela primeira rodada da temporada regular, a Arena do Corinthians, em São Paulo, recebeu o primeiro jogo da história da NFL no Brasil. Na ocasião, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers, e os resultados financeiros foram excelentes.