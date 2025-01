Brasil enfrentará República Checa e Espanha na fase classificatória da Billie Jean King Cup

A equipe brasileira na Billie Jean King Cup terá dois desafios pela frente na fase classificatória, a ser disputada entre os dias 7 e 13 de abril, na República Checa. Sorteio realizado nesta quinta-feira, em Londres, colocou o país-sede e também a Espanha, dois times tradicionais da competição, no mesmo Grupo B, do Brasil.

Os dois futuros rivais do time brasileiro têm tradição e títulos na história da competição, a versão feminina da Copa Davis. A República Checa é a segunda maior vencedora da história, atrás apenas dos Estados Unidos, com 18 taças. As checas acumularam 11, incluindo as conquistas da então Checoslováquia. E levaram seis das últimas nove edições do torneio.

A Espanha é a quinta maior vencedora, com cinco troféus, todos conquistados na década de 90. As espanholas também se destacaram nos anos 2000, com quatro finais neste século. Atualmente, o país tem apenas uma tenista no Top 20 do ranking, Paula Badosa, enquanto as checas têm duas. O Brasil é representado nesta lista restrita por tem Beatriz Haddad Maia, 17ª do mundo.

A Billie Jean King Cup conta com novo formato nesta temporada, num período de transição para se alinhar à Copa Davis ao longo deste ano. Por isso, a fase classificatória terá seis grupos, de três times cada. A primeira colocada de cada chuva se junta à atual campeã Itália e à anfitriã China para a Fase Final, a ser disputada em Shenzhen, em novembro.

"Estamos em um grupo com dois países de muita tradição e com jogadoras vivendo bons momentos em suas carreiras, mas acredito muito na identidade que temos construído como equipe na competição, o que nos credencia para brigar muito por essa vaga no Grupo Mundial", afirmou o capitão do time brasileiro, Luiz Peniza.

Confira abaixo todos os grupos da fase classificatória:

GRUPO A: Canadá, Romênia e Japão*

GRUPO B: República* Checa, Espanha e Brasil

GRUPO C: Eslováquia*, EUA e Dinamarca

GRUPO D: Austrália*, Casaquistão e Colômbia

GRUPO E: Polônia*, Suíça e Ucrânia

GRUPO F: Grã-Bretanha*, Alemanha e Holanda