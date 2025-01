Brasil enfrenta Chile, Suécia e Espanha na segunda fase do Mundial de handebol; veja como foram os adversários no torneio

Seleção espanhola empatou com os suecos em 29 a 29 na fase anterior.

A segunda fase do Mundial de handebol masculino começa para o Brasil nesta quarta-feira (22). Nesta etapa, chamada de "Main round", a seleção brasileira, que terminou a primeira fase como segunda colocada do Grupo E, enfrentará Chile, Suécia e Espanha em busca de uma vaga nas quarta de final do torneio.