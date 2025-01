Borussia Dortmund demite técnico Nuri Sahin

O Borussia Dortmund anunciou a demissão do técnico Nuri Sahin nesta quarta-feira (22), após a derrota para o Bologna (2 a 1) na penúltima rodada da Liga dos Campeões, a quarta consecutiva da equipe entre todas as competições.

Após "uma única vitória nos últimos nove jogos", o clube, finalista da Champions no ano passado e atualmente em décimo no Campeonato Alemão, "perdeu confiança" na capacidade de Sahin para alcançar seus objetivos, ressaltou o diretor esportivo Lars Ricken, em declarações publicadas no site do Dortmund.

Mike Tullberg, técnico da base do Borussia Dortmund, vai comandar o time profissional interinamente no jogo do próximo sábado, em casa, contra o Werder Bremen.

Ainda com chances de chegar às oitavas de final da Champions (13º colocado), a grande decepção do Dortmund é no Campeonato Alemão, com o time a 20 pontos do líder Bayern de Munique.

"Infelizmente não conseguimos honrar as ambições esportivas do Borussia Dortumund. Desejo o melhor a este clube especial", declarou Sahin.

Sobre seu sucessor, a imprensa alemã publicou sobre a possível chegada do holandês Erik Ten Hag, demitido nesta temporada do Manchester United, que assistiu como espectador aos últimos jogos do Dortmund.

O alemão Roger Schmidt, que já passou por clubes como Bayer Leverkusen, PSV Endhoven e Benfica, também é especulado.