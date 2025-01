Australian Open chega às quartas de final com confrontos entre gigantes e surpresas

Jannik Sinner tem favoritismo no confronto contra Alex de Minaur, mas terá a torcida contra. Martin KEEP / AFP

A semana decisiva do Australian Open começa com os confrontos das quartas de final. Nos duelos, destaque para enfrentamentos entre tenistas bem ranqueados, mas há surpresas que podem chegar até a semifinal do primeiro Grand Slam da temporada.

No masculino, o principal jogo será entre Carlos Alcaraz, 3º do ranking, contra Novak Djokovic, 7º do mundo e dono de 10 títulos no Aberto da Austrália. Os dois já se enfrentaram sete vezes, com quatro triunfos do sérvio e três do espanhol.

O líder do ranking, Jannik Sinner, vai enfrentar o oitavo colocado Alex de Minaur. Contudo, o jogo será complicado para o italiano por ser contra o dono da casa, que terá forte apoio da torcida australiana.

O segundo do ranking, Alexander Sverev, encara Tommy Paul, 12º colocado. Apesar da distância de posições, o tenista dos EUA tem vantagem de 2 a 0 no confronto direto contra o alemão.

Por fim, o último confronto tem uma das surpresas da competição. O italiano Lorenzo Sonego, 55º colocado na ATP, responsável pela eliminação do brasileiro João Fonseca, enfrentará Ben Shelton, 21º do ranking mundial.

Quartas de final do Australian Open masculino:

Tommy Paul (12º no ranking) x Alexander Zverev (2º no ranking) — terça-feira (21), à 0h

Novak Djokovic (7) x Carlos Alcaraz (3) — terça-feira (21), às 6h10min

Jannik Sinner (1) x Alex De Minaur (8) — a definir

Ben Shelton (21) x Lorenzo Sonego — a definir

Muitas possibilidades no feminino

As quartas de final do torneio feminino também reservam emoções e possíveis surpresas. O primeiro duelo será entre Coco Gauff, 3ª colocada do ranking, contra Paula Badosa, 11ª. Apesar do favoritismo da estadunidense, a espanhola vive momento positivo e pode surpreender.

A líder do ranking Aryna Sabalenka enfrenta a 27ª colocada Anastasia Pavlyuchenkova. Enquanto Iga Swiatek, a número 2 da WTA, jogará contra Emma Navarro, oitava colocada. A tendência é de que as duas primeiras do ranking avancem.

Por fim, duas surpresas na competição se enfrentam. Madison Keys, 19ª, enfrenta Elina Svitolina, 28ª. A estadunidense já eliminou Collins e Rybakina, enquanto a ucraniana venceu Paoline, a quarta do ranking.

Quartas de final do Australian Open feminino: