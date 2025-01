Aston Villa começa pressionando e marca logo no início, mas cede empate ao West Ham no Inglês

O Aston Villa começou de maneira avassaladora fez 1 a 0 logo no início e parecia que aproveitaria o fato de jogar em casa para se reabilitar da derrota para o Mônaco pela Liga dos Campeões no meio da semana, mas viu o West Ham crescer no segundo tempo, buscar o empate e ficar perto da vitória. O empate em 1 a 1 no Villa Park neste domingo pelo Campeonato Inglês deixa o Aston Villa na oitava posição, com 37 pontos. O West Ham é o 13º, com 27.

Diante de sua torcida, o Aston Villa começou a partida encurralando os visitantes, e o gol não demorou a sair. Aos 8 minutos, após uma tabela com Watkins, Ramsey invadiu a área e chutou cruzado para abrir o placar. O Villa voltou a marcar um minuto depois com Morgan Rogers, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada.

Após a pressão inicial, o West Ham conseguiu encontrar espaço e até se aventurar no ataque, mas fazia isso sem muita eficiência e não conseguiu acertar o gol de Martinez nenhuma vez até o final da primeira etapa.

No segundo tempo, o West Ham voltou com mais intensidade e, com mais posse de bola, pressionou o adversário desde o início. Aos 16 minutos, após uma falha na saída do gol de Martinez, Carlos Soler ficou com a sobra e finalizou. Konsa salvou o time da casa de sofrer o gol. Mas o empate saiu aos 25. Após levantamento de Alvarez, Emerson apareceu livre na segunda trave e cabeceou fora do alcance de Martinez. Depois do gol, o West Ham continuou no ataque.

O brasileiro Lucas Paquetá chegou a marcar o gol da virada do West Ham aos 53 minutos, mas houve impedimento no início da jogada, a última da partida. Na próxima rodada, no sábado, o Aston Villa enfrenta o Wolverhampton. O West Ham joga com o Chelsea na segunda-feira, no Stamford Bridge, em Londres.

Mais cedo, o Tottenham sofreu sua a quarta derrota consecutiva no campeonato ao levar a virada do Leicester no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Com a derrota por 2 a 1, o Tottenham permanece com 24 pontos e ocupa a 15ª colocação. O Leicester é o 17º, com 17 pontos.

O brasileiro Richarlison abriu o placar aos 33 minutos do primeiro, mas o time da casa já havia levado a virada aos 5 minutos do segundo tempo, com gols de Jamie Vardy e Bilal El Khannouss. O fato de estar nas semifinais da Copa da Liga Inglesa pode ser uma salva-guarda para o técnico do Tottenham, Ange Postecoglou.