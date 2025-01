Aston Martin pode desembolsar R$ 7,4 bilhões para ter Verstappen na Fórmula 1

A dança das cadeiras agitou o mercado de pilotos da Fórmula 1 em 2024 e promete repetir a dose em 2025. Logo nos primeiros dias do ano surgem rumores de uma possível investida da Aston Martin para contar com o tetracampeão mundial Max Verstappen na equipe.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a Aston Martin prepara uma oferta de 1 bilhão de libras (R$ 7,4 bilhões) para ter Verstappen pelo restante de sua carreira na Fórmula 1. O holandês tem 27 anos e possui contrato com a Red Bull até o fim de 2028.

No entanto, a Red Bull passou por grandes turbulências no início de 2024 e viu o mestre da aerodinâmica Adrian Newey deixar o time rumo à Aston Martin, local em que pode reencontrar Verstappen. O holandês conquistou o quarto título consecutivo, mas guarda temores em relação ao futuro da escuderia austríaca.

Em 2026, haverá mudanças grandes na Fórmula 1 com a introdução de um novo regulamento de motores, com a simplificação das unidades de potência e implementação de um combustível renovável. A Red Bull deixará de ter os motores Honda e terá parceria com a Ford. Os japoneses serão os fornecedores oficiais da Aston Martin. Outro ponto que pode favorecer os interessados em Verstappen, que deve aguardar o desenvolvimento do carro para avaliar uma eventual mudança de ares.