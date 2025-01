Após deixar o Atlético-MG, chileno Vargas é anunciado pelo Nacional-URU

O atacante chileno Eduardo Vargas foi anunciado nesta quarta-feira pelo Nacional, do Uruguai. O jogador estava livre no mercado desde que deixou o Atlético-MG. Com 35 anos, ele terá sua primeira experiência no futebol uruguaio.

Vargas chegou a negociar com o Vitória, que demonstrou entusiasmo em contar com o atleta. No entanto, o atacante considerou a proposta do Nacional mais vantajosa e optou por defender o clube uruguaio em 2025.

"Queridos 'bolsos', estou chegando ao país. Este ano será inesquecível. Mando um abraço a todos", disse Vargas em suas redes sociais. O Nacional também exaltou a chegada do chileno, destacando o gol marcado na derrota do Atlético-MG por 3 a 1 contra o Botafogo, na final da última Copa Libertadores.

No Atlético-MG, Vargas disputou 167 jogos, marcou 33 gols e deu 15 assistências. Ele também passou por Tigres, do México; Hoffenheim, da Alemanha; Queens Park Rangers, da Inglaterra; Valencia, da Espanha; e Napoli, da Itália.

No Brasil, defendeu as cores do Grêmio, com 37 jogos e nove gols. No Chile, passou por Universidad de Chile e Cobreloa. É o segundo maior artilheiro da seleção chilena e esteve presente na Copa do Mundo de 2014.