Ancelotti desmente rumores de que deixaria o comando técnico do Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti acabou com os rumores de que poderia deixar o Real Madrid ao término da atual temporada europeia. O treinador italiano tem vínculo com o time espanhol até o meio de 2026.

O treinador fez as declarações na véspera da partida com o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões. Ancelotti teve dias turbulentos no Real Madrid nas últimas semanas. A equipe perdeu recentemente de goleada por 5 a 2 para o rival Barcelona na Supercopa da Espanha. O trabalho do treinador foi alvo de críticas na ocasião.