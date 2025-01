Além do Grêmio, outro gaúcho briga por um lugar na final da Copinha

Gaúcho de Porto Alegre, Gabriel Carvalho teve passagem pela base do Inter. Celso da Luz / Assessoria de imprensa C.E.C.

O caminho para o título da Copinha de 2025 conta com dois gaúchos na disputa. Se de um lado o Grêmio mede forças contra o Corinthians em uma das semifinais, o técnico Gabriel Carvalho representa o Rio Grande do Sul no comando do Criciúma contra o São Paulo.

Nesta terça-feira (21), o Criciúma enfrenta o São Paulo em Araraquara. Gabriel Carvalho projetou o confronto histórico.

— O Criciúma é um time tradicional em nível nacional, com grandes conquistas. Nos orgulha e nos motiva ainda mais estar nesse momento histórico para todos nós diante de uma decisão tão importante. Sabemos que fizemos um excepcional trabalho até aqui e isso nos credencia a sonhar por mais — afirmou.

Gabriel , 40 anos, iniciou a carreira nas categorias de base do Porto Alegre. Passou também pelo Cruzeiro, onde teve experiências como auxiliar do time profissional e como técnico da equipe Sub-20.

Também teve passagem pelo Caxias, antes de retornar ao Cruzeiro. Entre 2018 e 2019, trabalhou na categoria Sub-17 do Inter. E foi comandar o time sub-20 do São José antes de partir para o Criciúma. Na equipe catarinense, conquistou o bicampeonato catarinense sub-20, em 2023 e 2024.

Com apenas um empate e seis vitórias, incluindo as eliminações do Botafogo e Mirassol, o Criciúma tenta realizar um feito histórico. E para que um confronto gaúcho possa se confirmar, será necessário esperar que o Grêmio também supere seu compromisso.

— Vejo a Copa São Paulo como uma competição muito intensa e que premia equipes que consigam aliar a qualidade com a grande competitividade, que é o modelo sulista de atuar. Vejo essas características em todas as equipes que chegaram nessa fase da competição — projetou.

Jogos das Semifinais

Criciúma x São Paulo — terça-feira (21), às 19h30min

Grêmio x Corinthians — quarta-feira (22), às 17h