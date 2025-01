Alcaraz lamenta chance de bater sérvio: 'Não poderia deixar Djokovic voltar para o jogo'

Eliminado do Aberto da Austrália ao ser derrotado por Novak Djokovic nesta quarta-feira, em Melbourne, o espanhol Carlos Alcaraz lamentou o resultado e admitiu a frustração após vencer o primeiro set no duelo.

No confronto, o tenista sérvio aparentou estar em dificuldades físicas no ínicio da partida, mas conseguiu se superar e assumiu o controle do jogo para buscar a virada em 3 sets a 1.