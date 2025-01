Al Hilal anuncia rescisão de contrato de Neymar 'de mútuo acordo'

O clube saudita Al Hilal anunciou na noite desta segunda-feira (27) a rescisão do contrato de Neymar, o que parece abrir as portas para seu retorno ao futebol brasileiro.

"Al Hilal e Neymar decidiram rescindir sua relação contratual de mútuo acordo", anunciou o Al Hilal em mensagem difundida em seu perfil em inglês na rede social X, acompanhado de imagens do atleta e de uma mensagem em português: "Obrigado e Boa Sorte."

Na quarta-feira passada, uma fonte do clube saudita disse à AFP que havia negociações entre as partes para encerrar imediatamente o contrato, vigente até junho de 2025, mas que, devido a diferenças econômicas, ainda não tinha sido concluído.

Depois de seis anos no Paris Saint-Germain, Neymar, que completará 33 anos no dia 5 de fevereiro, assinou com o Al Hilal em agosto de 2023, um contrato estimado em mais de 100 milhões de euros (R$ 622 milhões, na cotação atual) por temporada.