Abel diz ter mais títulos no Palmeiras do que Klopp pelo Liverpool: 'Sou treinador de projeto'

Abel Ferreira recuou nas falas sobre deixar o Palmeiras nesta terça-feira, após o empate zerado contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pelo Paulistão. O técnico reiterou que está feliz no clube e pediu calma para os torcedores, defendendo que há como a equipe melhorar. Ao reiterar que é um treinador de projeto, o português chegou a comparar seu trabalho com o de Jürgen Klopp no Liverpool.

O atual chefe de futebol da Red Bull estava no estádio, acompanhando a delegação do clube de Bragança Paulista. "Todos vocês sabem que, desde que cheguei, e nunca menti para ninguém, que sou um treinador de projeto. Ainda hoje esteve um senhor aqui chamado Klopp. Ele ganhou menos títulos em oito anos no Liverpool do que minha comissão aqui. Não venha me falar de fome de títulos", disse Abel Ferreira para reforçar o trabalho desenvolvido em quatro anos de Palmeiras.

Klopp teve oito títulos com o Liverpool: Liga dos Campeões (2018/19), Supercopa da Uefa (2019), Mundial de Clubes (2019), Campeonato Inglês (2019/20), Copa da Liga Inglesa (2021/22 e 2023/24), Copa da Inglaterra (2021/22) e Supercopa da Inglaterra (2022). Já Abel soma dez conquistas com o Palmeiras.

Em seguida, o técnico palmeirense reafirmou que está "onde quer estar" para dizer que é feliz no Palmeiras. "Não há nenhum outro clube que neste momento me dê as condições que esse clube me dá, porque o Palmeiras é o melhor clube do Brasil, de longe. O clube que me dá reconhecimento, oportunidades de ganhar títulos, paga todos os funcionários em tempo e horas. Foi o que criamos nos últimos anos: identidade", disse.

Para concluir a ideia, Abel citou um verso do Soneto da Fidelidade, de Vinicius de Moraes. A frase, contudo, foi atribuída por ele à presidente Leila Pereira. "Todo mundo tenta dar o seu melhor. Há de ser assim até o último dia que eu esteja aqui. Como diz a nossa presidente: 'Que seja eterno enquanto dure'" refletiu.

Isso tudo veio após o reconhecimento de que o jogo não foi bom, mas Abel defendeu que isso está dentro do planejamento para o começo da temporada. Segundo o técnico, a partida de estreia, contra a Portuguesa, foi melhor que o esperado, o que pode ter aumentado a expectativa.

"Nossos jogadores sabem. Há coisas que não conseguimos mudar. Quando uma equipe como o Palmeiras não ganha, as críticas vêm. A parte mental, sei que meus jogadores a têm. Não sei se alguns de nossos torcedores estão preparados para o trabalho que estou a fazer agora, que é dividir o time. Peço que estejam todos juntos. Precisamos de calma. Reconheço que nossa torcida possa criticar. Há coisas dentro do clube que não vou conseguir mudar. Se uma parte dos nossos torcedores não estiver conosco, vai ser mais difícil. Queria que nossos adversários estivessem fora do Allianz Parque, não dentro", pediu.

Com contrato até o fim de 2025, Abel desconversou mais uma vez sobre uma eventual saída. "Meu futuro é no Palmeiras e não há muito mais a dizer sobre meu contrato. O meu foco agora é melhorar os processos da nossa equipe, recarregar a bateria dos meus jogadores, fazer a equipe ser mais competitiva e arrumar soluções para os nossos problemas. Estou no Palmeiras de coração e alma. Meu futuro e o meu presente passam pelo Palmeiras", prometeu.

"Tenho certeza, junto dos meus jogadores, que vamos construir uma equipe competitiva, como sempre fizemos. Capaz de competir e lutar pelo título. Não vai ser diferente esse ano. Mas sabemos que há um caminho, um processo a se seguir, onde queremos chegar. Foi assim desde que chegamos em 2020 e vai continuar a ser. Independente de qualquer opinião. Sei muito bem o que fazemos dentro do clube", garantiu.

Ainda sobre críticas da torcida, Abel disse que não seria advogado de defesa de ninguém, antes de argumentar que Anderson Barros, diretor de futebol palmeirense, está acostumado com críticas. "O mais importante em um momento como o que estamos agora é que estejamos todos no mesmo lado e que confiem. O trabalho recente tem dado provas do que é nosso caminho", concluiu.