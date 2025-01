500 dias para a Copa do Mundo: veja o que está definido e quando saem os classificados

Daqui 500 dias, a partir de 11 de junho de 2026, o mundo vai parar para acompanhar mais uma Copa do Mundo. Até a grande final, em 19 de julho, 103 partidas serão disputadas entre Canadá, Estados Unidos e México, no primeiro Mundial sediado por três países diferentes.

Além desta novidade, a Copa de 2026 contará com um número ampliado de participantes. Serão 48 seleções: 16 da Europa, 9 da África, 8 da Ásia, 6 da América do Sul, 6 da América do Norte e Central (os três países-sede mais três equipes), 1 da Oceania e 2 classificadas de uma repescagem mundial.

A competição se espalhará por 16 cidades-sede, duas no Canadá (Vancouver e Toronto), três no México (Guadalajara, Cidade do México e Monterrey) e 11 nos Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle).

Serão 12 grupos de quatro equipes, com os dois primeiro lugares e os oito melhores terceiros colocados avançando de fase. A partida de abertura da Copa acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os jogos de grupos, da primeira eliminatória e das oitavas de final estarão divididos entre os três países. A partir das quartas de final, todas as partidas serão disputadas nos Estados Unidos, até a final, no Metlife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey (próximo a Nova York).

As eliminatórias já estão em curso em quase todos os continentes, com algumas seleções próximas de confirmarem suas vagas. Em março deste ano, se conhecerá a equipe classificada pela Oceania.

VEJA O CENÁRIO DAS ELIMINATÓRIAS POR CONFINENTE:

África

Nas Eliminatórias Africanas, as seleções se dividem em oito grupos de seis equipes e o líder de cada garante vaga na Copa do Mundo. Os quatro melhores segundo colocados disputam um mata-mata e o campeão vai para a repescagem mundial. Restam seis rodadas por jogar e, no momento, Egito, Sudão, Ruanda, Camarões, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Comores lideram os grupos. Gabão, Moçambique e Gana (além de Senegal e Namíbia, empatados) são os melhores quarto colocados. A última rodada desta fase acontece em 14 de outubro.

América do Sul

As dez equipes da Conmebol se enfrentam em turno e returno até setembro deste ano. Desta vez, os seis primeiros garantem vaga direta na Copa do Mundo, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial. Hoje, estariam classificados, nesta ordem: Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia, Brasil e Paraguai. A Bolívia iria para a repescagem.

América do Norte e Central

Com três vagas já separadas para os países-sede (Canadá, Estados Unidos e México), as Eliminatórias da Concacaf estão um pouco mais distantes de um desfecho. Até julho, 30 equipes ainda estarão separadas em seis grupos de cinco. A partir daí, até novembro, os dois primeiros de cada grupo vão compor três chaves de quatro times e o campeão de cada chave estará no Mundial. Os dois melhores segundo colocados vão para a repescagem mundial.

Ásia

As Eliminatórias Asiáticas estão na segunda fase de grupos, onde 18 equipes se dividiram em 3 chaves de 6 seleções cada. As duas primeiras seleções de cada chave se classificarão à Copa. O terceiro e quarto colocado de cada vão para uma nova fase, com dois grupos de três times, em que serão definidos os classificados para a repescagem mundial

Hoje, com quatro rodadas a serem disputadas, o Grupo A tem o Irã em primeiro (16 pontos), Usbequistão em segundo (13 pontos), Emirados Árabes Unidos em terceiro (10 pontos) e Catar em quarto (7 pontos). O Grupo B tem a Coreia do Sul em primeiro (14 pontos), o Iraque em segundo (11 pontos), a Jordânia em terceiro (9 pontos) e Omã em quarto (6 pontos). E o Grupo C tem o Japão em primeiro (16 pontos), a Austrália em segundo (7 pontos) e Indonésia, Arábia Saudita, Bahrein e China empatados com 6 pontos. A última rodada acontece em 9 de junho deste ano.

Europa

As Eliminatórias da Uefa começam somente em março deste ano, vão até novembro e terão 12 grupos de quatro ou cinco seleções. O campeão de cada chave vai para a Copa e os segundo colocados disputam até março de 2026 quatro vagas em uma eliminatória com as quatro equipes mais bem ranqueadas na Liga das Nações da Uefa.

Oceania