Três colombianos presos pelo sequestro de jogador equatoriano

Três colombianos foram presos em conexão com o sequestro do lateral-direito equatoriano Pedro Perlaza, jogador do Delfín e ex-atleta da seleção nacional, que foi libertado com vida na quarta-feira, depois de ter sido sequestrado perto da fronteira com a Colômbia, disse o coronel da polícia Luis Barrionuevo nesta sexta-feira (6).