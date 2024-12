Suécia encerra investigação sobre estupro que teria Kylian Mbappé como alvo

O Ministério Público da Suécia arquivou por falta de evidências a investigação sobre um suposto "estupro" que a imprensa do país vinculou a uma estadia em Estocolmo de Kylian Mbappé , anunciou o MP nesta quinta-feira (12), sem mencionar o jogador do Real Madrid.

— Minha avaliação é que as evidências não são suficientes para prosseguir e, portanto, a investigação está encerrada — disse a promotora responsável pelo caso, Marina Chirakova.

— Segundo as minhas conclusões e com base no que já apareceu neste caso, qualquer elemento novo, incluindo o interrogatório da pessoa em questão, não mudará o estado das evidências neste momento — acrescentou a promotora.