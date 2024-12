Sérvia é punida pela Uefa por comportamento racista de seus torcedores na Liga das Nações

Em 15 de novembro, torcedores sérvios foram filmados tentando atear fogo em uma bandeira da Albânia no empate por 1 a 1 com a Suíça, fora de casa. O confronto tem alta carga de tensão política, uma vez que a seleção suíça conta com jogadores de origem albanesa e kosovar, como o capitão Granit Xhaka. Três dias depois, no empate por 0 a 0 com a Dinamarca, em Leskovac (SER), a Uefa observou novos incidentes, incluindo a exibição de uma "faixa ilícita".

Nesta sexta-feira, o sorteio das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 colocou Sérvia e Albânia na mesma chave. As duas seleções se enfrentarão pela primeira vez, no próximo ano, desde a briga generalizada que suspendeu o último confronto, em Belgrado, pelas Eliminatórias da Euro-2016. Na ocasião, um drone com mensagens políticas sobrevoou o campo no final do primeiro tempo e causou tumulto no campo e na arquibancada.