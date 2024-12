São Paulo dá folga ao elenco e Zubeldía indica time misto contra Botafogo

Já garantido na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo estará no caminho do Botafogo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Como só cumpre tabela, o time tricolor resolveu dar folga aos seus jogadores antes de iniciar a preparação para o duelo com o atual campeão do torneio continental, que acontecerá no domingo, às 16h, no Engenhão.