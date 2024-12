Saiba quando o Corinthians vai descobrir seus adversários na fase prévia da Libertadores

Depois de uma arrancada incrível no Campeonato Brasileiro deste ano, o Corinthians terminou a competição em sétimo lugar e conseguiu a classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2025.

Após buscar o seu objetivo de participar do mais nobre torneio de clubes da América do Sul, o time paulista vai conhecer os seus adversários no dia 19 de dezembro.