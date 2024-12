Quem é o novo presidente do Flamengo?

As eleições do Flamengo definiram, na noite desta segunda (9), o novo presidente do clube. Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, da oposição, venceu o pleito, com 1.731 dos votos. O candidato da situação, Rodrigo Dunshee, somou 1.166, e Maurício Gomes de Mattos, o MGM, fez 363.