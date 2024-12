Quem é Facundo Torres, uruguaio que já goleou o Corinthians e pode ser 1º reforço do Palmeiras

O atacante uruguaio Facundo Torres, de 24 anos, foi procurado pelo Palmeiras e pode ser o primeiro reforço alviverde para a temporada 2025. Tal nome não é dos mais conhecidos entre os torcedores brasileiros, mas o jogador, que atualmente defende o Orlando City, dos Estados Unidos, tem relevância no Uruguai e acumula convocações pela seleção nacional.

Na MLS, a liga americana de futebol, Torres é um sucesso, como mostram seus números de 2024. Foram 20 gols e seis assistências em 44 jogos. Desde que chegou a Miami, anotou 47 gols e 19 assistências em 123 partidas. Antes disso, defendeu apenas a camisa do Peñarol, clube pelo qual foi formado. Nos tempos de categoria de base, chegou a atuar do lado de Federico Valverde, hoje astro do Real Madrid.

Se reforçar o Palmeiras, o uruguaio pode reencontrar um adversário que já infernizou no passado, o Corinthians, grande rival dos palmeirenses. Ele participou de dois duelos com os corintianos na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021 e saiu vencedor de ambos.

Embora não tenha marcado gol em nenhuma das partidas, Torres foi titular e deu muito trabalho para a defesa corintiana, dando muito trabalho para Fagner, especialmente no primeiro jogo, vencido por 2 a 0 pelo Peñarol na Neo Química Arena.

Em Montevidéu, os uruguaios golearam o time paulista por 4 a 0, com mais uma boa atuação de Torres, que dominou o setor do meio-campo e participou do segundo gol. O resultado determinou a eliminação precoce do Corinthians no torneio continental.