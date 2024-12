Qual é o calendário de competições de base da dupla Gre-Nal no início de 2025

Gabriel Mec, do Grêmio, e Ricardo Mathias, do Inter, podem figurar nos elencos da Copa São Paulo. André Ávila (Agencia RBS) / Ricardo Duarte (Inter)

Antes de os elencos principais retomarem as atividades, a dupla Gre-Nal tem participação em tradicionais competições de base no início de 2025.

Grêmio e Inter estarão nas mesmas disputas. A Copa São Paulo, com o grupo sub-20, é a primeira a começar, em 2 de janeiro.

A competição reúne 128 equipes em 32 grupos de quatro times cada. Os dois melhores avançam para o mata-mata.

O Tricolor está no Grupo 21, com Atlético Guaratinguetá-SP, Porto Vitória-ES e Vitória da Conquista-BA. Os duelos serão disputados em Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

No Grupo 29, o Colorado joga contra o Flamengo-SP, o Barra-SC e o América-SE. As partidas serão realizadas em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Em 8 de janeiro, começam outras duas competições. Os elencos sub-17 irão para a Copa Santiago, que volta a ser disputada após uma pausa de três anos em função da pandemia e de razões financeiras. Já os guris do sub-14 vão para Alegrete no 44º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano (Efipan).

Competições de base da dupla Gre-Nal na largada de 2025

Sub-20 — Copa São Paulo — De 2 a 25 de janeiro (São Paulo)

— De 2 a 25 de janeiro (São Paulo) Sub-17 — Copa Santiago — De 8 a 18 de janeiro (Santiago - RS)

— De 8 a 18 de janeiro (Santiago - RS) Sub-14 — Efipan — De 8 a 19 de janeiro (Alegrete - RS)

