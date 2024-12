Primeira edição dos Jogos Gaúchos Paradesportivos promovem inclusão: "É gratificante"

Ginásio da Ulbra recebeu as disputas. Oscar Schneider / Grupo Telos

Canoas recebeu nesta quarta-feira (11) o primeiro dia da edição de estreia dos Jogos Gaúchos Paradesportivos, organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. No Ginásio da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), 22 delegações de 19 municípios disputaram duas modalidades — futsal para deficientes intelectuais e bocha paralímpica, modalidade tradicional da Paralimpíada.

Os jogos contam com a participação de cerca de 400 atletas. Os participantes se classificaram em seletiva organizada pela Secretaria em setembro deste ano.

O evento propicia para diversos atletas uma vivência competitiva que muitos deles nunca tiveram acesso.

Em dois anos, campeã estadual

Kika e Marli, sua mãe, na competição de bocha. João Praetzel / Agência RBS

Não é o caso de Lurdes Claudete Warken, 35 anos, que disputa a bocha paralímpica na classe BC3, para atletas com deficiências muito severas. Eles usam hastes, calhas e instrumentos de auxílio e podem ser ajudados por outra pessoa. Kika, como é conhecida, é atleta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Teutônia e foi campeã estadual na modalidade em 2023.

— Eu nunca imaginei que ela ia conseguir jogar, mas a gente sente que é uma coisa que ela gosta muito. É gratificante demais acompanhar ela e ver ela tendo êxito no esporte. Ela faz tudo com os pés para jogar e se comunica por sinais — conta Marli Warken, mãe de Kika.

A paratleta joga a modalidade há dois anos, quando foi convidada por uma professora para praticar a bocha paralímpica. Desde então, sua vida mudou. Duas vezes por semana ela é buscada em casa e treina por 45 minutos na Apae da sua cidade. Mesmo com paralisia cerebral, Kika disputou o brasileiro da modalidade em Aracaju, em Sergipe.

Luan é goleiro da equipe da Apae de Vacaria, finalista dos Jogos. João Praetzel / Agência RBS

Em nome da superação

No primeiro dia de competições, a Apae de Vacaria jogou quatro vezes e venceu todas, alcançando a final na categoria para deficientes intelectuais. E chegar até Canoas não foi fácil. Foi preciso superação para percorrer os 224km entre o munícipio da Serra e o da Região Metropolitana.

Com apenas cinco atletas e nenhum reserva, a equipe vem surpreendendo na disputa pelo título. Um dos responsáveis pela boa campanha é Luan de Souza Costa, 21 anos, goleiro do time que tem deficiência intelectual leve. Desde os oito anos na Apae, ele se divide entre o trabalho, como auxiliar em uma empresa de telefonia, e o futsal. Ele e seus colegas treinam uma vez por semana. Para disputar os jogos em Canoas, foi necessário pedir folga no trabalho.

— Eu cheguei lá por acaso. Me convocaram e eu comecei a fazer parte da equipe. É uma adrenalina, né? Nunca chegamos a esse patamar — comenta o goleiro da Apae Vacaria.

Durante a campanha no dia, o time sofreu com lesões, algo incomum para quem tem poucos atletas à disposição. Nada disso, no entanto, tirou a vontade de Edna Mendes, treinadora da equipe.

— É muito bom treinar eles, mas também desafiador. Nos fazem pensar de outra maneira sobre a vida. Não existe impossível para eles.