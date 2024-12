Primeira edição dos Jogos Gaúchos Paradesportivos ocorre nesta semana

Entre quarta (11) e quinta-feira (12), ocorre no Ginásio da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, a primeira edição dos "Jogos Gaúchos Paradesportivos - Campeonato Estadual de Futsal e Bocha Paralímpica". Promovido pela Secretaria do Esporte e Lazer do RS, o evento acontece das 8h às 18h, no primeiro dia, e das 8h às 14h, no segundo, com cerimônia de encerramento e premiação previstas para 15h30min.