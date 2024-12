Ponte Preta acerta com Maguinho e libera lateral que está fora dos planos

A Ponte Preta fechou com o quarto reforço para a temporada 2025, em especial para a disputa do Paulistão. Trata-se do lateral-direito Maguinho, de 32 anos, que neste ano disputou o Brasileirão, onde acabou rebaixado pelo Atlético-GO.

Pelo time goiano, Maguinho disputou 36 partidas e marcou um gol. Ele também tem passagens por Vila Nova, Goiás, Capivariano e futebol japonês - Kawasaki Frontale e Yokohama. Por conta da chegada do novo reforço, um dos laterais-direitos do plantel atual está sendo liberado.

Emprestado pelo Gil Vicente, de Portugal, até o meio do ano que vem, Thomas Luciano não está nos planos do clube de Campinas e deve ser negociado em breve. Ao todo, o lateral disputou apenas três jogos durante a Série B.

Antes de Maguinho, outros três jogadores já tinham tudo acertado com a Ponte Preta. São eles: o goleiro Diogo Silva, o lateral-esquerdo Artur e o volante Rodrigo Souza. O zagueiro Saimon, de saída no CRB, também está muito próximo.

A Ponte Preta está no Grupo D do Paulistão, ao lado de Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube. E vai estrear no Estadual no 15 de janeiro, quando visitará o Novorizontino, fora de casa.