Paulinho revela lesão e passará por cirurgia no Atlético-MG; Vargas indica saída

Após o vice-campeonato da Copa Libertadores, com a derrota para o Botafogo, por 3 a 1, neste sábado, em Buenos Aires, na Argentina, o atacante Paulinho abriu o coração e revelou que jogou quase toda a temporada com uma lesão na canela. Ele passará por uma cirurgia, a qual ainda não foi marcada pelo departamento médico do clube.

"No começo do ano, tive uma lesão num treinamento, uma pancada na canela, provavelmente fez uma pequena fissura, mas passou. Conforme fui jogando, se não me engano, no período da Copa América, a gente ficou muito desfalcado, tive que jogar muitos 90 minutos, nesse lugar onde machucou ficou tentando calcificar o osso", explicou o atacante, que acabou passando em branco no revés para o Botafogo. O Atlético também foi superado na final da Copa do Brasil, para o Flamengo.

"Foram criando outras camadas de osso, e com isso, conforme fui jogando bastante tempo, a fratura foi abrindo. Com isso, fez uma fratura por estresse. Muita dor, a dor só foi aumentando com o tempo. Até o meio do ano, ainda estava bem tranquilo, não jogava com injeção e a partir do jogo com o Vasco no Brasileiro, em julho, tive que começar a jogar com injeção, porque a dor era muito grande", completou.

Com o revés, o Atlético-MG acabou ficando fora da Libertadores do próximo ano, até pela má fase que o time vem passando no Campeonato Brasileiro. O time mineiro tem 44 pontos.

"Dei minha vida pelo Atlético este ano, mesmo com dor, mesmo sabendo que vou ter que fazer uma cirurgia meio delicada. A gente vai conversar ainda, tem que ver se vai ser este ano, ou no ano que vem. Difícil pôr em palavras o sentimento de perder esse título. Sonhamos muito e fizemos de tudo por essa taça. Infelizmente não conseguimos trazer para casa. Independentemente disso tudo, sou grato por tudo o que passamos até aqui", finalizou.

VARGAS INDICA SAÍDA

Por não ter conquistado a vaga na Libertadores, o Atlético pode sofrer algumas baixas no elenco. Autor do único gol do time contra o Botafogo, o atacante Eduardo Vargas postou uma mensagem em tom de despedida do clube.

"Aproveitar esta mensagem para deixar meu agradecimento ao Clube Atlético Mineiro por estes anos aqui. Aos que sempre me apoiaram, deixo meu muito obrigado. E aos que muito me criticaram e sempre me colocaram como vilão, vocês me fizeram mais fortes e me ajudaram a encontrar a Deus", iniciou o atacante.

"Foi um dia difícil. Não é fácil ver o nosso sonho indo embora diante dos nossos olhos. Infelizmente, não conseguimos a vitória, mas saibam que entreguei o meu melhor e deixei tudo de mim naquele campo. Procurei, corri, briguei e, lamentavelmente, nos faltou sorte", completou.

Vargas não é o único jogador em fim de contrato com o Atlético-MG. Também podem deixar o clube ao final da temporada o lateral Mariano, o zagueiro Maurício Ramos e o atacante Alan Kardec.