Norris vence GP de Abu Dhabi e McLaren conquista Mundial de construtores

O piloto britânico Lando Norris venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a 24ª e última etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, disputado neste domingo (8), no circuito de Yas Marina, enquanto sua escuderia, a McLaren, conquistou o título mundial de construtores.

"Agora meu objetivo é ser campeão mundial no ano que vem. Cometi erros, mas aprendi muito este ano", acrescentou o britânico, que conquistou sua quarta vitória na temporada e terminou com a segunda posição no campeonato de pilotos.