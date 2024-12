Norris festeja título da McLaren e projeta mais para 2025: 'Será meu ano também'

"É meu objetivo, é nosso objetivo como equipe", disse Norris após a corrida. "Queremos vencer o Mundial de Construtores e queremos vencer o de Pilotos no ano que vem. Cometi meus erros este ano, mas aprendi muito. Aprendi muito com Max e meus concorrentes. Por mais que eu esteja feliz agora, estou animado para começar o próximo ano."

"É doloroso, obviamente, foi um golpe duro na sexta-feira quando soubemos que teríamos a penalidade (da perda de dez posições no grid), especialmente com a temporada tão perto do fim. Ainda demos tudo e ficamos aquém do nosso objetivo, o que é uma pena, mas no final tentamos de tudo", comentou o piloto monegasco, que ganhou 11 posições ainda na primeira volta, e encerrou a prova em terceiro.