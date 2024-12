NFL: onde assistir, horários e jogos da Semana 15

JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Na abertura da Semana 15, um jogo que define a vida de duas equipes. O San Francisco 49ers recebe o Los Angeles Rams e só a vitória importa para os Niners. Além de igualar a campanha, uma vitória deixa as duas franquias em igualdade no confronto direto, que pode ser determinante no final da temporada. Em caso de triunfo dos Rams, os 49ers deixam a briga pela divisão, menos de um ano depois de disputar o Super Bowl.