Morre, aos 62 anos, Taiu Bueno, pioneiro do surfe de ondas gigantes no Brasil

Octaviano Augusto Campos Bueno faleceu no domingo (8), aos 62 anos, idade que havia completado no dia 1º de dezembro. Conhecido como Taiu Bueno, ele foi pioneiro no surfe de ondas gigantes no Brasil. A causa da morte não foi revelada.

O velório ocorreu na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério Gethsemani Morumbi, em São Paulo. Ele deixa a esposa, Diana Bueno, e duas filhas.

“Taiu Bueno não apenas levou o surfe brasileiro ao mais alto nível, mas também dedicou sua vida a engrandecer o esporte, inspirando gerações com sua coragem e paixão pelo mar”, diz trecho da nota de pesar divulgada pela Federação de Surf do estado de São Paulo.

Trajetória

Paulista, Taiu Bueno viveu o auge da sua carreira na década de 1980. Na época, ele foi considerado um dos maiores surfistas de ondas gigantes do mundo e sagrou-se campeão brasileiro da categoria em campeonato disputado em 1984, em Ubatuba, no litoral de São Paulo.

Outro feito relevante de sua carreira foi o sétimo lugar no Pro Class Trial, disputado em 1983 no Havaí, nos Estados Unidos. Foi nas ondas de Pipeline, no arquipélago norte-americano, que o surfista tornou-se referência da categoria ao disputar o circuito mundial de ondas gigantes.

Teve que abandonar a carreira precocemente, em 1991, após um acidente na praia de Paúba, em São Sebastião, em São Paulo. Taiu ficou tetraplégico e precisou se reencontrar no esporte. Não abandonou as ondas e passou a ser um dos maiores incentivadores do surfe adaptado, com uso de uma cadeira de rodas especialmente pensada para ir ao mar.