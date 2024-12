Milwaukee Bucks tem estreia de Middleton na temporada da NBA, mas perde do Boston Celtics

Após perder os primeiros 21 jogos da temporada, o ala Khris Middleton, do Milwaukee Bucks, fez sua estreia em 2024/2025 nesta sexta-feira na derrota por 111 x 105 para o atual campeão da NBA, Boston Celtics. Middleton passou por cirurgias no tornozelo e entrou no meio do primeiro quarto do jogo confronto do time contra o atual campeão da NBA.