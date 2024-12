Medalha de ouro em Paris-2024, Bia Souza é indicada ao prêmio de melhor judoca do mundo

Após um ano onde brilhou nos tatames, Bia também foi eleita melhor judoca do ano no Prêmio Brasil Olímpico e indicada a Atleta Mulher do Ano na principal premiação do esporte olímpico brasileiro.

Além do ouro e do bronze olímpicos em sua primeira participação nos Jogos, Bia ainda ficou com o lugar mais alto do pódio no Grand Prix da Áustria e no Campeonato Pan-Americano, no Rio. Por conta do seu desempenho, ela fechou a temporada 2024 como número 2 do ranking mundial entre as pesos-pesados. C