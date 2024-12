Mbappé rompe silêncio e critica imprensa: 'Se você não fala, falam por você'

O atacante Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid com status de estrela, mas seu desempenho até agora ficou abaixo do esperado. Neste domingo, o Canal+, da França, apresentará a primeira entrevista exclusiva do jogador desde que assinou com o time espanhol em junho.

Em um trailer divulgado pelo Canal+, o atacante se mostra insatisfeito com a imprensa. "Quando você é uma estrela, se você não falar, as pessoas falam por você, porque tem que falar de você", afirmou Mbappé.

O francês também comentou sobre seu desempenho no Real Madrid, onde disputou 20 partidas, com 10 gols e 1 assistência, e disse por que decidiu conceder entrevista. "As coisas acontecem todos os dias enquanto não falo com ninguém. Em algum momento é preciso falar para fazer as pessoas te entenderem."

Astro também da seleção francesa, Mbappé esteve ausente nas duas últimas convocações do técnico Didier Deschamps. Na Data Fifa de outubro, o atacante acertou com o treinador que permaneceria na capital espanhola para se recuperar de uma lesão. No entanto, uma viagem de Mbappé a Estocolmo enquanto a seleção enfrentava Israel causou polêmica.