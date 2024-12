Marta pretende jogar por ao menos mais 2 anos e acha possível defender o Corinthians no futuro

Importante na campanha do título da NWSL, a liga americana de futebol, Marta fica sem contrato no final deste ano e ainda não decidiu se continuará no Orlando Pride. Caso não renove o vínculo, a lendária jogadora de 38 anos não planeja se aposentar e, sim, buscar outro clube. Jogar no Corinthians, seu clube de coração, é uma possibilidade vista com bons olhos para o futuro, assim como oportunidades de voltar ao Vasco ou ao Santos.