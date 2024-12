Liverpool vence Girona (1-0) e amplia série de vitórias na Champions

O Liverpool, líder isolado da Liga dos Campeões, somou sua sexta vitória seguida na competição ao bater o Girona fora de casa por 1 a 0 nesta terça-feira (10), resultado que deixa os ingleses próximos da classificação para as oitavas de final, enquanto o time espanhol está à beira da eliminação.

Com 100% de aproveitamento nos seis primeiros jogos da Champions, os 'Reds' somam 18 pontos e, a duas rodadas do fim da fase de liga, têm tudo para ficarem no 'Top 8', que classifica diretamente para as oitavas.

"Se me perguntarem sobre os seis jogos, estou muito satisfeito com os resultados... mas estou longe de estar satisfeito com a situação de hoje", declarou o técnico do Liverpool, Arne Slot.

"Quase não tivemos o controle durante todo o jogo, talvez o segundo tempo tenha sido um pouco melhor, mas estou tentando ser positivo", acrescentou o treinador.

Apesar de ambas as equipes terem contado com várias oportunidades claras, o único gol do jogo no estádio Montilivi só saiu depois de um pênalti do volante holandês Donny van de Beek sobre o atacante colombiano Luis Díaz que o egípcio Mohamed Salah converteu (63').

Para o Girona, esta foi a quinta derrota em seis rodadas na competição continental, o que deixa a equipe na 30ª posição (entre 36) com apenas três pontos e praticamente sem chances de ficar entre os 24 primeiros na tabela, que vão ao playoff de acesso às oitavas.

Nas próximas rodadas, que serão disputadas em janeiro, o Liverpool receberá o Lille da França e visitará o PSV da Holanda, enquanto o Girona vai à Itália para enfrentar o Milan e depois joga em casa contra o Arsenal.