Liam Lawson será companheiro de Verstappen na Red Bull em 2025

"Estou muito entusiasmado com a ideia de trabalhar ao lado de Max (Verstappen) e aprender com um campeão mundial. Não tenho nenhuma dúvida de que vou aprender com a experiência dele. "Estou ansioso para que chegue logo!", disse o neozelandês, que terminou em terceiro lugar no Mundial de Fórmula 2 em 2022.