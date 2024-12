Laura Pigossi e Ingrid Martins fazem semifinal brasileira nas duplas no WTA de Florianópolis

O Brasil se garantiu, nesta quinta-feira, na decisão da chave de duplas do WTA de Florianópolis. Laura Pigossi venceu as quartas de final ao lado da polonesa Maja Chwalinska enquanto que a carioca Ingrid Martins fez a sua parte ao lado da grega Despina Papamichail. As duas duplas irão se enfrentar nesta sexta-feira a partir das 17h assegurando, assim, uma final com uma brasileira.

Pigossi e Chwalinska derrotaram a dupla formada pela Georgia Craciun, da Romênia e Iryna Shymanovich, de Belarus, por 6/2 6/4. Na outra partida, Ingrid e Despina superaram a atual campeã na modalidade, a francesa Leolia Jeanjean e a georgiana Ekaterine Gorgodze por um duplo 6/2.

A partida de duplas teve o sentimento de superação para Laura. No começo da tarde ela foi derrotada nas oitavas de final de simples pela polonesa Katarzyna Kawa, 247ª, por 6/3 6/2.

"A estreia foi duríssima, hoje estávamos mais entrosadas e tudo fluiu mais fácil", disse Laura que comentou também sobre o duelo de simples nesta quinta: "O dia hoje foi mais difícil , estava bastante focada nas simples, mas quando você menos espera acaba fazendo resultados que não estavam no radar, muito feliz por sacudir a poeira e levantar, conseguindo essa vitória nas duplas".

Ingrid, campeã este ano no WTA 250 de Mérida, no México, e no WTA 125 de Montreux, na Suíça, ambos com a americana Quinn Gleason, vai buscar sua primeira final em casa de um torneio desse nível.

"Jogamos muito melhor que na estreia, nos entrosamos mais. Eu muito bem na rede e ela no fundo, nos conectamos nesse sentido, usamos o vento a nosso favor. Elas não sabiam o que fazer no jogo. Muito contente com essa vitória", disse.

SEGUNDA FAVORITA VAI ÀS QUARTAS EM FLORIANÓPOLIS

A egípcia Mayar Sherif, 68ª colocada e cabeça de chave 2 do evento, passou sem sustos pela portuguesa Francisca Jorge por 6/1 6/3 e irá enfrentar a polonesa Chwalinska.