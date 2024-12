Lamine Yamal concorda com Bola de Ouro a Rodri e cita Neymar e Ronaldinho como referências

O jovem Lamine Yamal, do Barcelona, já coleciona prêmios aos 17 anos de idade. Nesta temporada, ele ganhou o Troféu Kopa e o Golden Boy, entregues ao melhor jogador sub-21 do mundo, pela revista France Football e pelo jornal italiano Tuttosport, respectivamente.

Yamal também é um dos indicados ao "The Best" da Fifa, que ocorre nesta terça-feira. Com uma carreira promissora pela frente, o atleta do Barcelona foi questionado se já sonha com a conquista da Bola de Ouro no futuro.