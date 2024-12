Jornal espanhol elogia Raphinha após vitória do Barcelona: 'Transforma em ouro o que toca'

A atuação do brasileiro Raphinha na goleada do Barcelona por 5 a 1 sobre o Mallorca pelo Campeonato Espanhol foi exaltada pela imprensa espanhola. O atacante marcou dois gols e ajudou o time a se recuperar depois de uma sequência de duas derrotas e um empate na competição. Para o Marca, principal jornal esportivo da Espanha, o brasileiro foi decisivo e assumiu a responsabilidade diante da ausência de Lewandowski, poupado.

O jornal definiu Raphinha como um jogador que "transforma em ouro tudo o que toca". O brasileiro foi autor do segundo gol da equipe, de pênalti, colocando o Barcelona na frente do placar quando a partida estava 1 a 1. E também foi de Raphinha o terceiro gol do time.