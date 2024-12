Jornal espanhol elege Vinícius Júnior como melhor jogador do mundo; Rodri fica em terceiro

Se Vinícius Júnior perdeu a Bola de Ouro para Rodri, na eleição do jornal espanhol Marca o resultado foi diferente. O brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo em votação que conta com a participação de 122 jornalistas de vários países, ex-treinadores e ex-jogadores. Jude Bellingham, companheiro de Vini Jr. no Real Madrid ficou em segundo lugar e Rodri, do Manchester City completou o pódio, em terceiro.

"Não ganhou a Bola de Ouro quando todos o apontavam como favorito, tanto ele, quanto seu clube, reagiram com raiva. Mas, a esta altura, poucos duvidam que Vini é, se não o melhor do mundo, sempre um dos melhores, e com certeza o atacante mais decisivo do futebol mundial, mesmo que no Brasil ainda não tenha sido tão decisivo como no o Real Madrid", escreveu o jornal, na descrição do jogador.

O Marca afirmou que a temporada nos clubes foi mais decisiva para a votação do que a atuação dos atletas em suas respectivas seleções. "Para os 122 membros do júri dos '100 do Marca', a temporada de dez meses com o Real Madrid teve mais peso que o mês final com as seleções", disse o jornal.

"Vinícius não brilhou com o Brasil (na Copa América), como no Real Madrid, o contrário do que aconteceu, por exemplo, com Rodri, nomeado o melhor jogador da Euro. No entanto, Vinícius é eleito como o melhor da temporada, premiando sua regularidade", completou.

O prêmio, conhecido como "Os 100 do Marca", está na sua terceira edição e faz um ranking dos 100 melhores jogadores da temporada. Em 2023 o vencedor foi o norueguês Erling Haaland, e em 2022 quem levou o prêmio foi o francês Karim Benzema.

Nesta edição, além de Vinicius Junior outros três brasileiros apareceram na lista. Savinho, do Manchester City, ficou em 27º lugar, Raphinha, do Barcelona, apareceu na 58º posição; e Igor Thiago, do Club Brugge, foi o 97º colocado.

Veja os 10 melhores jogadores do mundo pelo Marca:

1.º - Vinícius Júnior, BRA (Real Madrid)

2.º - Jude Bellingham, ING (Real Madrid)

3.º - Rodri, ESP (Manchester City)

4.º - Lamine Yamal, ESP (Barcelona)

5.º - Dani Carvajal, ESP (Real Madrid)

6.º - Erling Haaland, NOR (Manchester City)

7.º - Toni Kroos, ALE (Real Madrid)

8.º - Kylian Mbappé, FRA (Real Madrid)

9.º - Florian Wirtz, ALE (Bayer Leverkusen)