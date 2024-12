Inter faz a lição de casa, derrota o Parma e acirra disputa no pelotão de cima do Italiano

Com total domínio sobre o seu adversário, a Inter de Milão confirmou o favoritismo diante de sua torcida, nesta sexta-feira, ao superar o Parma por 3 a 1 em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Com o triunfo, a equipe do técnico Simone Inzaghi chegou aos 31 pontos e acirrou a disputa pelos primeiros lugares da competição. Dimarco, Barella e Thuram foram os artilheiros da partida. Darmian, contra, descontou para o adversário.

Já o Parma permanece estagnado na tabela. Com o revés, a equipe continua na parte intermediária e contabiliza 15 pontos. Na próxima rodada do Italiano, o time vai jogar em casa e tenta a reabilitação contra o Hellas Verona, no domingo. A Inter entra em campo no dia seguinte e enfrenta a Lazio, em Roma.

Sob o apoio de mais de 50 mil torcedores, a Inter logo tomou a iniciativa e foi impondo ao duelo o seu ritmo a fim de pressionar o Parma. Apesar de bem organizado defensivamente, os visitantes foram cedendo espaços no decorrer do confronto. Aos 17 minutos veio o primeiro susto: em uma boa escapada pelo lado direito, Dumfries carimbou a trave do rival.

A Inter foi acumulando chances de abrir o placar, mas foi só no final da etapa inicial que o time mandante abriu vantagem. Em investida pelo lado esquerdo, Mkhitaryan recebeu na linha de fundo e rolou a bola para trás. Dimarco acompanhou a jogada e acertou um chute rasteiro: 1 a 0 aos 39 minutos.

Na única oportunidade criada nos primeiros 45 minutos, o Parma vacilou justamente no momento da finalização. Sohm roubou a bola no meio-campo e serviu Cancellieri pela esquerda. O atacante invadiu a área mas concluiu mal.

Mais focado em definir o duelo no segundo tempo, a Inter precisou de sete minutos para voltar a inflamar a sua torcida. Em um lançamento de Mkhitaryan, Barella escapou em velocidade, entrou na área, deu um corte no zagueiro e tocou com categoria na saída de Suzuki para fazer 2 a 0.