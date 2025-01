Hugo Sotil, ídolo do Barcelona e do Peru, morre aos 75 anos

O ex-jogador peruano Hugo 'Cholo' Sotil, que se destacou no Barcelona entre 1973 e 1976 e disputou as Copas do Mundo do México-1970 e da Argentina-1978, morreu nesta segunda-feira (30) aos 75 anos em Lima devido a uma doença da qual sofria, informou o Ministério da Saúde (Minsa) peruano.